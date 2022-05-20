國民黨徵召前行政院長張善政參選桃園市長，引發議論。國民黨前台北市議員羅智強透過臉書表示，驚訝、錯愕、五味雜陳；張善政則在臉書貼文表示，他會以三顧茅廬的精神、最大的誠意，請羅智強助他一臂之力。媒體人朱凱翔則神比喻，羅智強看到新聞推播才知道「新郎不是我」，竟是完全沒聽說過的神秘學長，學長還說要請他當伴郎，同心協力，早生貴子。

朱凱翔20日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文神比喻指出，羅智強看到新聞推播才知道「新郎不是我」，竟是完全沒聽說過的神秘學長。當他還在五雷轟頂、六感喪失之際，學長說要三顧茅廬，請羅智強當伴郎，同心協力，早生貴子。奇情、詭譎，那些你不知道的國民黨Point。

網友紛紛表示，「形容的好貼切」、「他格局可以再高一點，三顧茅廬也要邀請羅智強進入競選團隊，並承諾選上後，任命羅為副市長，下一任交接給羅，完成世代交替」、「不管怎樣，2022地方選舉的焦點，全集中在桃園了」、「為什麼得了便宜還要賣乖？」、「爛死了⋯身為桃園市民，非羅智強不投啦！」、「KMT不喜歡衝組的。但是，非常時期，必需要有，不是嗎？」

也有網友認為，「張善政院長應該建議在桃園辦黨內初選，好平息眾怒！如果贏了，才能『名正言順』地代表KMT競選，凝聚地方力量！」、「張院長沒有錯，錯的是朱主席，沒向黨內人商量溝通！」「有多少次了？原本一手好牌的打到爛？！犯錯都是本質的問題，本質的問題來自哪裡？第一，領導階層；第二，拒絕聆聽；第三，內在的傲慢無禮」。