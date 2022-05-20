疫情升溫之際，也能看清不少人。一名女網友表示，男友不聽勸仍去吃好友喜酒，甚至還去卡拉OK續攤，幾天後男友快篩陽性，兩人因此大吵一架，對方甚至罵她很自私，讓她覺得很委屈，網友們也搖頭直言，「這種男人最可怕了，千錯萬錯都是別人的錯，換個有肩膀的吧」。

原PO 18日在臉書社團「爆怨公社」發文指出，月初男友約她去參加好友娶媳婦的喜酒，但她因疫情嚴峻而婉拒，也建議男友最好別去，以免影響到有慢性病、且未打疫苗的親人，不過男友最終還是單獨赴約，甚至和好友們去卡拉OK續攤。

沒想到隔天晚上，喜宴上與男友同桌的好友兩人傳出快篩陽性的消息，原PO便提議暫時不要見面，不過仍持續關心男友身體狀況，詢問要不要買快篩或藥物等，對方卻不領情，「不要這麼緊張，沒病都被你搞出病」。

原PO表示，過幾天男友再次快篩檢驗，結果為陽性，「我就唸他，之前都不聽我的話」，然而男友竟回嗆，「真對你感到心寒，還說什麼要互相扶持、白頭到老，都是個屁」、「你不是替我煩惱吃的怎麼辦、藥要怎麼拿，真的很自私」。

原PO聽了氣憤直呼，「當初我是不是叫你不要去？既然你敢去赴約就要有確診的心理準備」，且前幾天關心男友時還被罵說不要窮緊張，讓她感到相當委屈。她也認為，就算現在要與病毒共存，高風險的地方還是少去為妙，「特別是家裡有慢性病，又沒打疫苗的人」。

貼文一出，不少網友也搖頭表示，「這種男人最可怕了，千錯萬錯都是別人的錯，換個有肩膀的吧」、「不聽勸還惱羞成怒，直接分手算了」、「這種沒防疫觀念，到頭來還責怪別人，真的很不可以欸」、「這種人妳好好考慮吧，他連自己父母都沒有很關心了，何況是妳這個外人」。

原PO事後也更新貼文指出，她將貼文轉發給男友看，對方便氣得馬上提分手，要她跟網友互動就好，讓她相當無奈。