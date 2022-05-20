牛奶要漲價了！為因應國際原物料上漲，穩定乳業經營，農委會責成中央畜產會20日召開「生乳價格評議委員會」，會中決議，自6月起至12月基礎乳價每公斤調漲2元，並將一年檢討一次機制修正為半年動態檢討一次。

農委會說明，乳廠向酪農收購生乳之基礎乳價，係依據「畜牧法」第35條規定，由中央畜產會、乳廠、酪農及專家學者代表，組成「生乳價格評議委員會」作為平台，定期開會進行乳價評議，廠農雙方透過該平台檢討基礎乳價的變動幅度，再決議是否需要調整乳價。

農委會強調，至於末端鮮乳零售價則依各乳廠產品、通路及行銷定位，由市場機制而定。

農委會指出，乳廠實際生乳收購價格係參考基礎乳價後，由廠農雙方以合約合意約定，雖然10年來因考量紐西蘭等國外低成本鮮乳進口競爭壓力，為確保國產鮮乳的國際競爭力，基礎乳價維持平均每公斤26.1元，惟乳廠平均收購價格由100年每公斤27.4元逐年上升至每公斤34.6元，增加26％。