美元下滑，推動人民幣大幅上升。人民幣兌美元在岸價（CNY）20日收復6.68，收升938個基點，創5月5日以來新高，中段高見6.6710。

香港信報報導，人民幣兌美元在岸價20日收報6.6740，較19日下午4時30分收報6.7678，大漲938個基點或1.39％，較晚上11時30分最後成交價6.7107，走強367個基點。

離岸價（CNH）亦曾升破6.68，高見6.6726，截至下午4時43分，離岸價報6.6855，在岸價報6.6753。人民幣兌美元中間價20日報6.7487，較19日報6.7524，上調37個基點或0.05％。

交易員指出，隔夜美匯指數繼續下滑，再加上20日LPR超預期下調表明大陸穩增長措施加碼，市場對經濟基本面觸底反彈的預期增加，這也有助人民幣回升，短期匯價預計續寬幅震盪。

另有交易員認為，19日夜盤走強比較多，美元回落，短期人民幣可能企穩下來，後面還要看經濟復甦的情況。

人行20日公布，5月LPR報價顯示，1年期利率為3.7％，連續第四個月維持不變，5年期以上利率則下調15個基點至4.45％，幅度超過預期。