台聚（1304）20日召開法說會。台聚表示，第一季遭逢內憂（台灣停電）、外患（烏俄戰爭），導致產能、PE利差嚴重受阻。目前原料乙烯壓力趨緩，中國EVA首季因光伏應用助攻，需求成長62％，第二季客戶訂單持續增加，在產能、利差同步提振下，營運蓄勢推升。但時序邁入夏季，期盼台電不要有停電惡耗打擊。

此外，對於轉投資古雷石化一貫廠去年正式營運，第一季認列投資虧損，總經理王克舜指出，古雷以自用為主，預計每月會有兩船乙烯運到台灣，有多的量才會就近販售。近期成本輕油價格較低，但營運初期價量表現好壞參半，長線發展還是正面看待。

台聚受制油價隨烏俄戰爭飆高，原料乙烯漲幅超越PE產品，加上台電高雄停電，重創營運產能，第一季毛利率18.3％、年減9.22個百分點，稅後淨利年減57.2％，EPS0.5元。

其中，第一季EVA銷售量年減13％；HDPE銷量年減26％；LLDPE加強爭取下游客戶，銷量年增47％；LDPE維持既有客戶，銷量年增12％。

台聚副總吳銘宗說，俄烏戰爭短期難平息，大陸防疫管控、美國升息、通膨等影響，成本提高、需求不彰，抑制全球經濟復甦；惟能源價格高漲，太陽能需求快速復甦，EVA量價在農曆年後明顯回溫。

吳銘宗認為，全球減碳、綠能議題，太陽能市場長期樂觀；今年全球裝機量預估195~240GW，年增20~40％。大陸光伏EVA需求明顯較往年熱絡，緩解新產壓力，5月價格已來到今年最高，台聚EVA也全產全銷。

考量光伏EVA報價因市況起伏明顯，且仍有新產將開出，台聚將管控光伏EVA營運比重，推廣高性能EVA產品，提升HD/LLD品質，開拓高端市場客群，因應供給大增風險。