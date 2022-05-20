涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴與拍攝不雅照的林秉樞，今年1月遭檢察官依傷害、妨害祕密、強制等8罪起訴，目前被羈押在台北看守所。新北地院今召開準備庭，據悉，林在庭上僅認傷害罪、強制罪，針對偷拍、偽造文書等其餘罪行全數否認，僅認客觀事實，並指叫助理用人頭帳號留言一事，留言內容可受公評。另外，本案最快將在下月進入審理程序，而法官也已裁准聲請高到庭作證。

林秉樞案今年1月25日遭檢方依偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等8罪起訴。新北地院4月至今已召開多次準備庭，但都僅針對錄音檔等證物檢視，逐一篩選有無證據能力，並未進入真正準備程序，且因本案涉及妨害秘密妨害善良風俗之虞等理由，始終採取不公開審理。

舉了解，今日召開準備庭時，林秉樞對於是否認罪，僅認在旅館內毆打高嘉瑜的傷害罪、在母親靈堂強迫高下跪的強制罪，對於其他被起訴的罪嫌，林僅辯稱有客觀事實，針對P圖存款收據、在電視直播節目用人頭帳號斗內威脅高等事，林認為，他吹牛並不犯法，且留言的內容都可受公評。

本案最快下月會進入審理階段，由於檢方、辯方律師團都有聲請高嘉瑜作證，法官今也裁准，進入審理時，將讓高到庭接受詰問，據悉，高嘉瑜得知，將被傳喚出庭時，心情雖有波動，但仍有極大可能如期出庭面對解決。