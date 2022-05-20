蔡政府執政滿6周年，行政院長蘇貞昌今（20日）在臉書細數政績，過去幾十年政府無法實現的政策，「在這6年裡面，我們都做到了。」他強調，6年來，因為一起把國家顧好、經濟顧好，因此在這波全球疫情的衝擊下，台灣仍然不會被打倒。

蘇貞昌表示，長照預算今年編列超過600億，入住長照機構的民眾最高可獲 6 萬補助；少子女化對策預算編列850億元，從公托到幼兒園都有補助；父母育兒留職停薪補貼從6成薪提升到8成薪、育兒津貼今年8月將從每月3500元一次提升到5000元。

此外，不孕症補貼最高補助10萬元，幫助了三萬多個家庭的求子女之路；租屋補貼每月可領2000至8000元，大幅減輕了16萬戶租屋族的負擔。在疫情期間，政府更提升弱勢生活補助，讓低收入戶除了原本的生活扶助費補助外，每人每月再加領750元、中低收入戶每人每月加領500元。蘇強調，這些都不只是冷冰冰的數據，而是真實能夠領到手的社會福利。

蘇貞昌表示，政府除了在短短1年多之內，完成幾十年來無法完成的「班班有冷氣」和全國校園太陽能板裝置工程，更年年調高勞工基本薪資，且於今年將所有的勞工全部納入職災保險的保障。

蘇貞昌表示，過去幾十年政府無法實現的政策，「在這6年裡面，我們都做到了。」更重要的是，提升這麼多的福利、完成如此多的重大工程，今年的蔡政府還能成為歷年來還債最多的政府。請大家做好防疫，完整接種疫苗，一定可以挺過疫情，早日迎向正常生活。