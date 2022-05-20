New evidence — including three videos obtained by The New York Times — shows how Russian paratroopers rounded up and executed at least eight Ukrainian men in Bucha on March 4, a likely war crime. https://t.co/EnA2q943Ds pic.twitter.com/BRMDeGo0u6 — The New York Times (@nytimes) May 19, 2022

近期《紐時》接獲有關布查大屠殺最新證據，顯示俄軍押了至少9名男子至首都基輔(Kyiv)郊外進行處決，他們彷彿犯下滔天大罪的惡人，手抱頭、彎著腰，步步邁向死亡，外媒也提供另一段無人機影像，證實當天屠殺現場都是真實上演。

上月初，俄軍宣布撤退布查鎮和周圍村莊，外媒拍下一系列境內烏克蘭平民遭血洗的影像，街上無處不是屍橫遍野、滿目瘡痍。有些受害者被處以行刑式槍決，有些女性、孩童則淪為士兵解決需求的工具，最後還是難逃一死。

根據《紐時》19日公開最新「種族滅絕」證據，來自一名目擊者於3月4日錄下的畫面。先是看到大約8、9名平民拱著背，一手抱住頭、一手抓著前方人的腰帶，隊伍兩端分別是俄士兵拿槍抵著他們，還能清楚聽到俄士兵咆嘯「娘們，往右走!」這些平民被迫押至一處辦公大樓後院，接著聽到連續槍響，生命終止。《紐時》強調此處有一關鍵疑點，可以發現到一名穿著亮藍色運動衣的平民，將與第二段畫面相呼應。

第二段由《泰晤士報》揭示的影像進一步證實事件真實性，事隔一天，也就是3月5日，無人機拍下屍體橫躺同一棟辦公大樓的空地，依稀可見其中一名死者同樣穿著亮藍色運動衛衣，周圍至少10具屍體倒臥，有些人雙手遭反綁，慘況令人心寒。

1/2⚡️The New York Times published new evidence of Russia’s war crimes in Bucha.



The first video was filmed on surveillance cameras as Russian soldiers leading nine Ukrainian captives (including a man wearing a blue sweatshirt). pic.twitter.com/14dTuCHMub — Flash (@Flash43191300) May 20, 2022

儘管俄當局矢口否認任何不當行為，更稱這些照片都是「挑釁與假象」。為了揭露俄軍無差別射殺的暴行，《紐時》花了數週的時間深入布查小鎮採訪目擊者、驗屍官、軍警等人員，並與這9名受害者家屬進行探訪，強調這是迄今為止最強而有力的證據。