近期《紐時》接獲有關布查大屠殺最新證據，顯示俄軍押了至少9名男子至首都基輔(Kyiv)郊外進行處決，他們彷彿犯下滔天大罪的惡人，手抱頭、彎著腰，步步邁向死亡，外媒也提供另一段無人機影像，證實當天屠殺現場都是真實上演。
上月初，俄軍宣布撤退布查鎮和周圍村莊，外媒拍下一系列境內烏克蘭平民遭血洗的影像，街上無處不是屍橫遍野、滿目瘡痍。有些受害者被處以行刑式槍決，有些女性、孩童則淪為士兵解決需求的工具，最後還是難逃一死。
根據《紐時》19日公開最新「種族滅絕」證據，來自一名目擊者於3月4日錄下的畫面。先是看到大約8、9名平民拱著背，一手抱住頭、一手抓著前方人的腰帶，隊伍兩端分別是俄士兵拿槍抵著他們，還能清楚聽到俄士兵咆嘯「娘們，往右走!」這些平民被迫押至一處辦公大樓後院，接著聽到連續槍響，生命終止。《紐時》強調此處有一關鍵疑點，可以發現到一名穿著亮藍色運動衣的平民，將與第二段畫面相呼應。
第二段由《泰晤士報》揭示的影像進一步證實事件真實性，事隔一天，也就是3月5日，無人機拍下屍體橫躺同一棟辦公大樓的空地，依稀可見其中一名死者同樣穿著亮藍色運動衛衣，周圍至少10具屍體倒臥，有些人雙手遭反綁，慘況令人心寒。
儘管俄當局矢口否認任何不當行為，更稱這些照片都是「挑釁與假象」。為了揭露俄軍無差別射殺的暴行，《紐時》花了數週的時間深入布查小鎮採訪目擊者、驗屍官、軍警等人員，並與這9名受害者家屬進行探訪，強調這是迄今為止最強而有力的證據。
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