BNT兒童疫苗何時開打？國小學童確診人數到20日已有4萬2千人，是各學制當中確診人數最多，但16日就已經抵台的77萬劑BNT兒童疫苗，雖聲稱25日就可開打，卻有新北市國小6月中旬才開打，學童們必須「頂著鋼盔」撐過5月下旬疫情高峰。心急如焚的家長表示，沒打疫苗就像士兵手無寸鐵，現在每天看著孩子出門上學的背影，感覺好像是自己親手「送小孩上戰場一樣」。

有新北市汐止區家長向本報反映，學校健康中心說根據新北市教育局配送時程，6月中旬才打得到兒童BNT，家長不解為何本月16日就來的BNT，且之前還提早送樣品來測試，封緘只要7天，新北市25日就可打到，汐止區卻要等一個月才打得到？5月底疫情高峰就要來了，是懲罰要孩子打兒童BNT的家長嗎？

這位家長表示，其實希望不要停課，因為國小四年級的孩子上網課之後功課變差，人變得散漫，4月以來一直頂著鋼盔讓孩子能上學就去上學，但班上不是停課就是只有1／2的同學去上課。「不要再說Omicron多半是輕症了；目前的態勢就是老人、小孩這兩個族群處於高度風險！」台灣已經有7個兒童重症、且其中3個是腦炎，3個腦炎中又有2人已死，專家說「香港也沒這樣，台灣情況不尋常」，再拖下去就是官僚殺人。

另一位家長說，現在每天都很怕突然接到停課通知，每天看著小朋友出門上學的背影，只能祈禱希望他們不要被感染，這種感覺好像是家長送自己小孩上戰場一樣。

新北市教育局則表示，依中央指引，新北市國小BNT疫苗校園專案接種作業於5月25日啟動、預計6月底前完成。

新北市教育局說，新北市有221所國小約20萬名學童及127所國高中職、五專約16萬名學生，校數及學生數是全國最多，新北市衛生局已積極媒合多家醫療院所與去各校接種，家長也可直接至新北市合約醫療院所接種(https：／／www.health.ntpc.gov.tw／basic／？mode=detail＆node=8342)。