天團五月天鼓手冠佑2006年娶了美嬌娘王行芝，婚後育有2個寶貝女兒「小玫瑰」和「小薔薇」，今年母親節時，冠佑分享已經16歲的小玫瑰美照，高顏值完全繼承媽媽的女神基因，讓他意外變成「國民岳父」；小玫瑰近日曬出穿著阿信潮牌衣服，空靈美貌再度讓網友暴動，驚呼她是「最美代言人」。

冠佑的寶貝女兒小玫瑰現年16歲，他在母親節把愛妻王行芝16歲美照，和小玫瑰的近照放在一起對比，小玫瑰幾乎神複製媽媽當年高顏值，讓粉絲都拱她可以出道了，連冠佑都被不少男網友喊「岳父」；近日小玫瑰在個人IG分享穿著阿信經營潮牌「STAYREAL」的服飾，還不忘標記STAYREAL，寫著「好喜歡」。

小玫瑰近日曬出穿著阿信潮牌衣服，空靈美貌再度讓網友暴動，驚呼她是「最美代言人」。(圖/ 摘自五月天冠佑女兒小玫瑰IG)

小玫瑰女神級外貌讓網友超驚豔，紛紛留言激讚，「美人兒」、「小玫瑰越來越好看啦」、「最美的代言人」、「拍得很好」、「小玫瑰第一張特別像媽媽耶，好漂亮」、「乾爹（阿信）必須付麻豆費用給妳」、「最可愛的模特兒」。

其實過去小玫瑰就經常穿著STAYREAL的服飾，阿信就有在照片底下留言，「代言費要匯給妳馬麻（媽媽）了」，讓許多粉絲笑翻，也替冠佑有這麼漂亮的女兒感到高興。