【愛傳媒特約記者吳思賢報導】大溪老街開了新店不稀奇，不過這家新店美化社區、敦親睦鄰的作為，讓福仁宮忍不住誇讚。

福仁宮的歷史非常悠久，興建於清朝嘉慶十八年（1813年），至今已經超過200多年，供奉開漳聖王與天上聖母等神明，一直是大溪老街的信仰中心，信徒與觀光客一年四季絡繹不絕。

在福仁宮西側的草店尾二巷，是通往鳳飛飛故居的巷子，最近有一家即將開幕的冰品店正在裝修，地點就在鳳飛飛故居古井旁，星期四才剛剛掛上招牌「柒美堂」，還在刷油漆。

福仁宮廟方一位70多歲的總務人員經過，看到「柒美堂」刷的油漆很漂亮，就問油漆工說：「要不要順便幫旁邊福仁宮的外牆刷油漆？」沒想到正在刷油漆的不是油漆工，而是「柒美堂」的老闆，這位盧老闆聽了宮廟提議，居然也立刻答應。

「柒美堂」盧老闆笑說，反正他刷完了，油漆還有剩，順便幫忙福仁宮刷一下外牆，這樣不會浪費油漆，而且也會美化店面外觀與社區，還可以敦親睦鄰，何樂而不為？

盧老闆刷完店旁邊的福仁宮西側圍牆之後，宮廟人員覺得非常漂亮，因為盧老闆做事很認真，先清除牆面的落漆與發霉物，花了很多時間，然後才上漆。福仁宮總務人員問起要多少錢，盧老闆笑笑說不用，福仁宮覺得盧老闆油漆手藝超棒，很認真說願意出錢請盧老闆幫忙繼續刷油漆，美化福仁宮，不過盧老闆說，因為「柒美堂」六月要開張，實在是忙不過來，他也很謝謝福仁宮願意讓他美化圍牆，還說到時候開張，願意免費分享他自己研發、獨門配方的「仙草纏綿冰」給廟方人員品嚐。

老街新店的樂於助人，不僅美化了社區，也為敦親睦鄰寫下一段佳話。