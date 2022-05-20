陶晶瑩自曝「家務事」秘辛讓大家知道李李仁多才多藝的一面。（Wow 桃姐頻道團隊 提供）

陶晶瑩換上帥氣黑西裝化身最帥台版Rain大跳韓舞。（Wow 桃姐頻道團隊 提供）

陶晶瑩YouTube節目《WOW陶姐》最新一集，迎來她心目中「最大咖天王」李李仁來作客，結縭十幾年的夫妻倆難得同框暢聊，愛上跳舞的兩人竟還臨時決定來個夫妻舞技PK賽，直接把節目當成比賽擂台，從「枕邊人」變成相互廝殺隊友，各出奇招分勝負。

李李仁為了愛妻換上帥氣黑西裝化身最帥台版Rain大跳韓舞，沒想到演技精湛的他竟暗藏超強舞蹈實力，節奏律動感超強，「輸人不輸陣」的陶晶瑩則秀出近期勤練半年的舞蹈成果，被舞蹈老師稱為「表演型舞后」的她大展舞技同時，pose、表情到位，笑果十足，舞感與老公李李仁披敵不說，夫妻倆首次尬舞光芒相互輝映，果然印證演藝圈最強夫妻檔封號。

陶晶瑩最新企劃把腦筋動到老公李李仁身上，不過事實上她年初曾在自己臉書上「披露」兩人一起在舞蹈教室練舞影片，許多粉絲訝異演技精湛的李仁哥竟有「舞棍」身手，更紛紛大喊要「彪哥」出道當舞蹈明星！其實，李李仁最早就是以歌手身分出道，節奏韻律感不在話下，對於跳舞並不陌生，夫妻倆去年因疫情關係，兩人因為隔離除了在家練舞外，並開始找舞蹈老師學舞，間接培養出夫妻倆第二「專長」及共同興趣。

陶晶瑩透露兩人舞蹈老師還是同一個，笑說：「一開始是我跟鄰居媽媽找老師學，李仁哥都不知道，後來我們從美國回來分開隔離，他也開始上網找老師學鬼步舞，那時候想跳一些鬼步，沒想到竟然找到同一個老師！」看到李李仁為了自己換上黑西裝大跳韓國男神Rain的〈Switch to me〉，有如「行走的費洛蒙」模樣讓陶晶瑩不禁大喊「重新戀愛了」，同時更激發自己跳舞潛能。

時隔四年沒在螢光幕前跳舞的陶晶瑩，也來了段韓國舞姬Jessi的〈ZOOM〉，POSE、力道都十分到位，鮮少公開場合跳舞的陶晶瑩透露最近因為練舞跳上癮，接下來有可能會在自己七月的演唱會上小露舞技一番。被問到有機會看到未來夫妻倆一起出張動感單曲來個夫妻合體雙人舞嗎？陶晶瑩直搖頭笑說：「我覺得我們還是不要一起跳好了，他看起來比較好看，我怕會連累他！」

除了讓老公甘願「獻身」大秀舞技，陶晶瑩還在節目上自曝「家務事」秘辛讓大家知道他多才多藝的一面，她透露李李仁在家根本就是「生活超能全才」，不僅螢幕前演戲、跳舞、唱歌一把罩，運動神經發達如他，舉凡滑雪、潛水樣樣精通，此外生活上家裡大小瑣事疑難雜症幾乎都在行，陶晶瑩笑說：「你想得到的撇柴、種樹、用高壓清洗機洗地板都會，甚至還會摘蜂窩，怎麼有這麼厲害的男人！」

李李仁坦言因為家住在山上，平常修繕等瑣事不易找人處理，不會的東西得常上網谷歌當生活智慧王，也因此練就一番好功夫，更笑說：「感覺像如何在森林中學會生存，什麼大小事都要自己來！」兩人除了在節目大爆「家務事」秘辛，陶晶瑩更揭露老公不為人知的一面「很愛哭」！打趣說「我是『火山』、老公是『冰山』，這些年給他很多『火』，結果被我融化，真情釋放」的陶晶瑩，特別提到有著硬漢外表的李李仁其實在有了小孩後變得「非常愛哭」。

她更洩老公的「底」說：「送女兒去美國，他是哭最大聲的人，而且邊哭還邊有台詞：『我不要這樣丟下我女兒』。」讓李李仁在旁害羞地笑說：「屁啦！不要醜化我！」不過也坦承：「以前因為成長背景關係，其實很少哭。有了小孩後覺得自己變得比較有人性。比較能夠感受別人的感受。」

話鋒一轉，陶晶瑩更提及當初李李仁有一陣子消失在螢光幕前沒演八點檔的原因正是因為「想陪孩子一起成長」，李李仁表示：「小孩剛出生時正忙著拍ON檔戲，當時都是陶子帶小孩，後來發現像是小孩學會走路，再加上看到陶子整理的小孩成長影片，突然很有感觸，覺得我都錯過很多，有點自責。」

值得一提的是，這次藉著節目放問邀請到「枕邊人」李李仁讓他大聊「內心話」，陶晶瑩坦言是自己主持生涯中最「特別」的一次訪問，她表示：「這次突擊很奇怪，就是你有很多你知道的答案，但也知道有很多事情不能問。他的努力我都知道，不過有些不方便吐潮『作梗』的部分還是會稍微控制，畢竟老公真的很幫忙，很完美了！」