本周台股又遭遇美股強震，16,000點一度失守，然電子股逢低買盤積極，終場大盤收在16,144.85點，一周上漲312.31點，漲幅1.97％，五日均量2,257億，價漲量縮。櫃買指數收在197.66點，一周漲2.80％，表現突出，中實戶資金回流中小型電子股。

永豐投顧認為，從走勢看，大盤周線仍不脫離上周的長黑K範圍，也就是多方短暫得勢，尚未取得優勢，但櫃買指數表現顯示多方已經克服空方的初步防線。

這樣不一致的結果其實反映多方攻擊重心在跌深的科技股，雖然全面進攻，但是類股輪動以時間換取空間。另外上市與上櫃指數都出現牛市背離，即價格雖然走低、指標卻走高的現象，上櫃尤其明顯，因此類股不平衡發展將持續進行。

至於國際市場方面，除美股外、其餘主要股市基本上都是走高，比較五月各股市表現，美股也屬於殿後，顯然過去一週美股財報不利消息打擊了投資人的信心，高通膨、上海封城等供給面的壓力無法忽視，成為制約股市的因素，故中期不能過度樂觀。

最後看類股表現：汽車股漲5.1％，零組件漲幅高，宇隆漲9.5％，反映上海復工預期。半導體漲3.6％，台積電外資賣壓減輕、價值浮現，漲3.7％；矽智財股表現搶眼，創意漲10.6％。運輸股跌3.7％，運價高處不勝寒，長榮跌6％、陽明跌5％。電子通路漲4％，上海將解封，物流漸通，聯強漲5％、文曄漲7％、大聯大漲4.7％。