《乘風破浪的姐姐》第3季改名為《乘風破浪》在20日播出首集，王心凌、許茹芸、柳翰雅、蔡卓妍、鍾欣潼及少女時代前成員Jessica鄭秀妍等人在節目的初舞台登場，表現亮眼。過往鮮少參加綜藝真人秀的許茹芸，在初舞台上自彈自唱〈現在該怎麼好〉，大秀精湛歌藝，氣質典雅。

她坦言，從沒想到會來參加該節目，一決定參加後，雖然心情忐忑，但不會去思考是否有壓力，一切照著心的感覺走，加上節目組鼓勵她們盡情做自己、唱想唱的歌，她開心說：「這個點真的讓我安心很多，做自己，一個字，爽！」

她與韓籍老公崔栽誠（Mr.Big）在2013年結婚後，感情甜蜜，透露，當初是因為老公的支持，讓她無後顧之憂的決定參加節目，但現在因為疫情影響，2人相隔兩地，固定每天視訊看看彼此，若無法視訊時會傳簡訊聊天，相互關心，浪漫傳情。當她在節目中遇到一些問題，都會和老公分享，老公則會用各種方式梳理她的心情，也會獻上許多中肯的建議，她笑說：「甚至造型妝髮都是。」