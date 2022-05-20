別劈腿網頁工程師！1名網頁工程師日前滑女友臉書時，發現有名陌生男子會固定按貼文讚，好奇點進對方頁面後，竟發現有多張女友照片，他當下並未馬上質問女友，果然過幾天對方男子甚至上傳親嘴照，他因此決定將2人過往交往照片、影片、對話等內容「全做成網頁」傳給該男子看，並與女友分手。

該網友在「爆料公社－匿名公社」發文，他與遠距離的女友以結婚為前提交往，日前女友傳來藝術照稱是「愛拍照的朋友」幫忙拍的，他當時未多想，日後發現女友臉書貼文有名男子會固定按讚，好奇之下點進對方個人頁面，發現有多張女友的藝術照，還有不少景點照都是女友曾跟他說，曾經去玩的景點。

網頁工程師發現女友劈腿，決定將2人過往的照片、影片、對話等內容「全做成網頁」傳給該名男子揭發真相。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該網友當決定蒐集到足夠證據在一次向女友攤牌，果後之後就看到該男子上傳與女方的親嘴照，他於是開始發揮自身專長，將他與女友過去相處的點點滴滴，照片、影片和聊天內容等「做成1個網頁」傳給對方男子，女方劈腿真相因此曝光，原PO與女友分手。

該網友說之後女友與對方繼續交往，但對方男子因不信任女友，一度在車上大吵，當場趕女方下車，讓女方從半山腰走回家；其他網友紛紛留言「水啦，我也是被劈腿的那個，這就是我喜歡血流成河」、「這個報復，我只能按爆」、「這樣就對了」、「惡搞後再脫身真是高招」。