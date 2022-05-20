去味大師衣物香氛袋，蜜香貴妃。（去味大師提供）

去味大師竹木香，阿里山金萱。（去味大師提供）

今年去味大師以「台灣春茶」為靈感，與台灣茶品牌「京盛宇」攜手合作，希望將台灣品茶的百年文化，以更具現代美學的方式貼近生活，並邀請專業國際調香團隊及品茶師跨界合作，推出二款春茶季節限定的茶韻香氛，以茶香為底蘊，佐以花果香，推出最具台灣特色的植感茶香氛。

此次去味大師除了熱銷的三款茶韻香氛「玫瑰烏龍、麝香綠茶、茉莉白茶」，更推出二款春茶限定「阿里山金萱、蜜香貴妃」，以清新淡雅的「茶香調」為基底，添加天然植萃精油及茶葉冷萃精華，茶韻濃郁清香，非常適合春夏季節。「阿里山金萱」金萱茶獨有的奶糖香，融合香柚、柑橘清新果香，中後段鈴蘭、麝香，讓整體茶香更有層次感，彷彿置身阿里山茶園；「蜜香貴妃」青心烏龍醇厚蜜香混合荔枝果香及小蒼蘭花香，緩緩帶出清甜茶香，氣味清新尤如春日午後的清甜茶韻。

除此之外，去味大師茶韻香氛，打造全新天然香氛體驗，無添加酒精，並符合IFRA國際認證使用更安心，同時添加獨家日本專利的植物消臭配方，仿效森林淨化原理，可以有效分解異味，並加入天然茶多酚，透過專利頂空冷萃技術將高山茶葉的精華注入每一瓶香氛中，達到雙重淨味芳香。此次去味大師茶韻香氛共推出「室內擴香、衣物香氛袋」，針對不同的空間，帶來全新香氛體驗，讓您在居家也可以很輕鬆聞茶香、品茶味。