行政院民國109年給台鐵的函文顯示，行政院核准給台鐵員工的生活津貼其實是台鐵自己出錢，且限時5年。(讀者提供)

台鐵虧損連連，有很大一部分是幫政府背債！2018年台鐵普悠瑪號重大事故之後，行政院長蘇貞昌說「政府對台鐵是要錢給錢、要人給人」。真是如此嗎？

本報發現，2019年經過台鐵員工多次爭取後、行政院核定台鐵員工「生活津貼案」於2020年2月上路，當初還大張旗鼓大發新聞稿。但其實該案沒有納入「軍公教員工待遇支給要點」中的補助對象。本報找到當時公文發現，政府並沒有給予任何經費，而是要台鐵局自己拿錢出來付給員工；更重要的是該案只有5年期限，也就是2024年後，台鐵可以隨時停止員工生活津貼申請。員工痛批：「真的騙很大！」

本報日前報導台鐵薪資問題，台鐵當時回應表示台鐵員工除了每月固定薪資外，還有多達的16項獎金、津貼、費用等，故員工實領薪資多較固定薪資高。

不過台鐵員工表示，生活津貼被行政院長蘇貞昌拿來說嘴，說政府對台鐵是「要錢給錢，要人給人」，但2019年台鐵員工爭取比照軍公教的生活津貼，也是在交通部及行政院百般刁難下，2020年才核定「半套」。

為何說半套？台鐵員工表示，台鐵資位制是國家特考（鐵路特考）進用的公務員，卻未能和高普考公務員同樣享有生育、結婚及喪葬補助；2020年台鐵員工雖爭取到生活津貼，但外界不知道的是，台鐵生活津貼並沒有納入「軍公教員工待遇支給要點」中附件8「公教人員婚喪生育補助表」的補助申請對象，相關經費是要由台鐵局自己拿錢出來給付，政府並沒有給予任何經費。

而本報獨家取得的109年2月15日行政院函交通部院授人給字第1090026791號，有關台鐵福利精進措施，行政院雖核定給台鐵員工「結婚禮金、生育獎助金」、「喪葬慰助金」以及「子女教育助學金」等3項，但談到經費來源卻指出「本案所需經費於台鐵局營業基金下支應」；至於實施期間更說「本精進措施自核定日起……實施5年，並於期滿後評估是否續辦」。

換言之，該案不但是行政院慷台鐵之慨，政院點頭博得面子，但相關經費卻要由台鐵自己出錢！且只有5年期限。

台鐵今（20）日向本報證實此事。台鐵表示，為改善台鐵員工福利及安定員工生活，行政院於109年2月15日核定台鐵局得比照行政機關生活津貼部分內涵，實施福利精進措施，於員工有婚喪生育及子女教育事實時給與適當補貼。

台鐵表示，基於台鐵局屬營業單位，業務費用及用人費用都由台鐵局自償，福利精進措施經費亦由台鐵局營業基金下支應，並試辦5年。台鐵局基於維護員工福利，屆時仍會積極爭取繼續施行。