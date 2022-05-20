大陸國務院今召開全體會議，總理李克強簽署國務院令，任命李家超為香港特區第六任行政長官，7月1日就職。會議審議了特區政府就特首選舉提交的報告，聽取港澳辦主任夏寶龍的匯報。

李克強發表講話稱，中央政府將繼續全面準確、堅定不移貫徹一國兩制、港人治港、高度自治的方針，落實中央對特區全面管治權，堅定落實愛國者治港，全力支持行政長官及特區政府依法施政，支持香港鞏固提升國際金融、貿易、航運中心地位，加快打造國際創新科技中心，提升香港國際競爭力，發揮香港獨特優勢，更好融入國家發展大局，保持長期繁榮穩定。

李克強相信，李家超就任行政長官後，一定能夠團結帶領香港特區新一屆政府及各界人士，齊心協力、務實進取，開創香港發展新局面，續寫一國兩制成功實踐新篇章。夏寶龍在匯報中指出，李家超高票當選，體現香港社會各界期望團結一致再出發的共同心願。

候任行政長官李家超發聲明衷心感謝中央政府任命，表示深感榮幸，亦知責任重大，他將忠誠、堅毅地肩負使命。會克盡己任，迎難而上，致力為民解困，團結社會，同建充滿活力、希望、有發展機遇和關愛共融的香港；並不負中央和香港市民所託，帶領新一屆特區政府按照《基本法》全面準確落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針。