本報日前報導指出台鐵人力不足，台鐵回應表示正在積極爭取申辦112年鐵路特考，以補充人力。不過台鐵近年也招募不少編制外的非資位人員，薪資最低是「服務佐理」，起薪26k，多半負責台鐵最繁重的養護維修工程，台鐵員工擔心，未來台鐵購入愈來愈多精密新車，這樣的薪水恐怕難尋專業維修人才。

本報報導指出今年1到3月台鐵共有204人離職，人力流失問題相當明顯；台鐵回應表示正在積極爭取申辦112年鐵路特考，以補充員工退離所需人力，且可由台鐵視業務需要自行甄試遴補的非資位人員（營運人員）有366名，5月起陸續遴補。

不過台鐵員工表示，若根據交通部規劃，台鐵公司2024年掛牌，但屆時有將近4000人符合退休資格，特考根本不可能招考這麼多人，何況台鐵招到人之後還要培訓，容訓量也吃不下來。

目前台鐵編制內的稱為資位人員，編制外的非資位人員也就是「營運人員」，台鐵表示，營運人員中的營運專員每月固定薪資3萬7950元至5萬5500元，營運員3萬2890元至4萬7050元，服務員3萬500元至3萬8810元，服務佐理2萬6960元至3萬1890元。

台鐵員工說，「營運人員」更便宜、待遇更低，像是服務佐理薪資才26k，扣除勞健保等等，實領25k，用來取代特考進來的「佐級」，而服務佐理大多數負責電力、電務、養路工程及機務等單位的維修工作。

電力方面，包括維護鐵路電車線及變電站等電力設備、工程施工及事故搶修等，須登高約7公尺20公分作業；電務方面，負責測試、保養、維修鐵路號誌、電訊、照明等設備，工程施工及事故搶修等；養路工程方面，負責砸道、換砸、抽換岔枕、抽換鋼樑、抽換道岔、搬運及整理軌道材料，以及夜間鐵路路線養護、搶修、查道、機具保養、平交道看守等；機務則是負責運轉、技術、車輛檢修、設備維護、客車清潔監洗、搶修等。

台鐵員工表示，維修工作必須有足夠的訓練、技術傳承和經驗累積，台鐵卻逆向操作用更低薪、更便宜的「營運人員」來招考技術人力，讓人力更不容易留住，流動率更高，根本本末倒置；後續台鐵新進的列車若有更多精密的設備和電子系統，「不知道2萬多元是要找什麼專業維修人才？」