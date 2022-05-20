《我的可愛已經快到有效期限！？》男主角山田涼介與《家政夫三田園》海報合照。（摘自官方推特）

日劇《家政夫三田園》自2016年推出第一季後，「TOKIO」松岡昌宏詮釋的擁有打破第四面牆能力、男扮女裝堪稱最強家政「婦」的「三田園薰」意外成為話題，更成為他的戲劇代表作，今年來到第5季，劇情依舊笑點滿分，被問到再次回歸演出的感想時，松岡昌宏笑答：「又要剃腿毛了！」對於每集反應時事的故事情節，他希望可以透過這部作品療癒觀眾。

總是用非常手段解決雇主各種家庭問題的三田園，也意外客串同電視台的另一齣連續劇《我的可愛已經快到有效期限！？》第5集，他與山田涼介飾演的男主角丸谷康介合作，雖然只有短短幾秒鐘，但兩人的互動方式已讓粉絲又驚又喜，而總是在劇中使用暫停時間、打破第四面牆與觀眾對話的三田園，不但每集都會教大家實用的家政小知識，最後的你問我答時間也常讓觀眾爆笑。

出道超過30年的松岡昌宏，常常在不同的節目被問到「用第一次拿到的薪水買了什麼？」他回憶12歲領到第一份日幣1萬4800圓的薪水就是拿去買鰤魚，當年心裡就是想著要大快朵頤、想試試看何謂「吃到撐」的感覺，不過只簡單沾了醬油就入口的他「吃下去之後才發現，如果不切片配飯吃是不會好吃的」。

除了松岡昌宏男扮女裝之外，傑尼斯男團「Hey!Say! JUMP」成員伊野尾慧則是第3次演出《家政夫三田園》系列，雖然戲份有限，但輪到他發揮時也有抓緊機會，模仿起友台同為傑尼斯男星主演的《金田一少年事件簿》台詞與招牌手勢，也因此成為粉絲之間的小彩蛋。該劇每週六在friDay影音與日本同步跟播。