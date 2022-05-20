本報日前報導台鐵薪資結構，指出台鐵最基層員工「佐級」的人數占比達53％，本薪起薪33k；台鐵隨即發出新聞稿表示，佐級人員每月固定薪資是37k至58k。不過台鐵員工指出，佐級起薪37k是「本薪」加上「職務待遇」；同樣地，佐級最高58k也是「本薪」加上「職務待遇」，且年資到頂、約23年才有58k。

本報日前報導，台鐵最基層員工「佐級」的本薪起薪是3萬3390元；台鐵新聞稿則表示，佐級每月固定薪資是3萬7320元至5萬8280元。

台鐵員工向本報指出，3萬7320元是「本薪」3萬3390元加上「職務待遇」3930元；扣除退撫金、公保、健保及工會費等約3000元，實際領到約34k。另外佐級要拿5.8萬元月薪（包含「職務待遇」），是年資到頂、約服務滿23年才有這個價碼。

台鐵員工表示，郵政公司和台鐵是交通部轄下「唯二」採用資位制的單位，但郵政最基層員工佐級200薪點是本薪46535＋最低職務待遇3785元=50320元，扣除健保、工會費等約2000多元，實際領到約47k，比台鐵佐級多13k。「台鐵佐薪資如果要跟郵政佐起薪一樣，要服務超過15年才能勉強到達，年輕人要養家活口，幾乎沒人能忍受長期低薪長達15年！」

台鐵員工表示，台鐵薪資問題主要還是在「起薪低、調薪慢」。像台電基層雇員起薪可能較低，但調薪幅度快，年資4、5年就超越台鐵基層薪資，往後愈差愈大，因此才有很多台鐵人跳槽。