W.SHOW副牌MXXV髮品系列。（MXXV提供）

W.SHOW副牌MXXV髮品情境。（MXXV提供）

台灣保養精品W.SHOW與韓國專業保養團隊合作、歷時兩年研發全新副品牌M.XXV（Magic 25），有趣又玩味的命名，讓人直接聯想到「永遠的25歲」，W.SHOW品牌總監梁育華親自揭秘：「 我認為25歲是女生最漂亮、狀態最好的時候， 我希望大家都可以再體驗一次自己最美好的年紀，透過Magic 25系列， 讓我們和自己再談一次戀愛。」

由台、韓聯手跨國打造的Magic 25系列洋溢青春駐留的幸福感，其中，Magic 25絕對天使氣墊粉餅上市後低調熱賣，上妝同時保養的訴求，柔焦效果有如自帶仙女濾鏡，為W.SHOW揮軍彩妝市場先預留伏筆。Magic 25髮品更是來勢洶洶，準備在今夏大放異彩！專門針對亞洲氣候與保養習慣研發，從髮浴開始療癒髮肌與秀髮，綿密泡沫溫和洗淨，淨化後調理潤澤、深層舒緩，在家就能享受Spa級秀髮呵護。W.SHOW與韓方共同調配優雅揉香，洗髮精結合紫羅蘭、檸檬、玫瑰、小蒼蘭等迷人香氣；潤髮乳由鳶尾花、柑橘、玫瑰、茉莉共組香調；保濕修護髮油以紫羅蘭葉、柑橘、玫瑰為香氛主旋律，三款髮品可疊香使用，就算出門不噴香水，也有芳香隨身。

Magic 25調理洗髮精向韓方取經，加入苦蔘根萃取， 幫助清潔頭髮與頭皮髒污，並可去除多餘的油脂，維持清涼舒爽感，並有含辣椒果、高麗懸鉤子萃取、綠茶萃取在內的獨特韓國草本配方，舒緩調理頭皮健康，無添加矽靈，洗髮後讓頭皮深呼吸，髮根蓬鬆，豐盈有感。

Magic 25滋養潤髮乳同樣是台、韓國共同的研發的獨特草本配方，包括何首烏萃取、朝鮮當歸根萃取、苦參萃取，幫助強健髮根，摩洛哥堅果油成分滋養秀髮、減少產生靜電，並以彈力蛋白素增加毛髮彈性，讓頭髮自然散發光采，使用後可改善髮絲斷裂、分岔；Magic 25保濕修護髮油號稱是美髮界最輕量級的髮油，試過的消費者都給予超高滿意度，可以使用在乾髮上或吹髮前，調理乾燥缺水髮絲，並賦予柔順與光澤，質感輕盈，使用於乾髮上，就是天然的髮香水，保養秀髮同時散發撩人氣息。