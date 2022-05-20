大陸新華網20日報導，世界衛生組織日內瓦時間19日宣布，由中國康希諾生物股份公司研製的重組新冠疫苗克威莎，正式通過世衛組織緊急使用認證。這是繼國藥和科興疫苗後，第三款通過世衛組織緊急使用認證的中國新冠疫苗。

世衛組織聲明表示，按照世衛組織緊急使用認證程序，已對康希諾新冠疫苗的品質、安全性、療效、風險管理規畫、方案適用性和現場生產情況完成評估。「由世衛組織召集並由世界各地監管專家組成的緊急使用清單技術諮詢小組確定，該疫苗符合世衛組織針對新冠病毒的防護標準，並且該疫苗的益處遠大於風險。」

世衛組織說，該疫苗對預防新冠有症狀感染的有效率為64％，對預防新冠重症的有效率為92％。

重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒載體）（Ad5-nCoV）是由中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院院士陳薇團隊及康希諾生物聯合研發的新冠疫苗，是一種以人複製缺陷腺病毒為載體的重組新型冠狀病毒疫苗。

2020年8月16日該新冠疫苗已被授予專利權，是中國首個新冠疫苗專利。該發明專利申請享有優先審查政策。2021年7月28日Ad5-nCoV在國際學術期刊《赤胳針·傳染病》發表臨床研究數據。