陽明山竹子湖繡球花盛開時節，「2022竹子湖繡球花季」20日繽紛登場！atherine與媽媽共同上山賞花，母女倆在頂湖的「花谷」度過一個開心的午後。（鄧博仁攝）

陽明山竹子湖繡球花盛開時節，「2022竹子湖繡球花季」20日繽紛登場！曹家花田香的湧入許多遊客賞花。（鄧博仁攝）

陽明山竹子湖繡球花盛開時節，「2022竹子湖繡球花季」20日繽紛登場！atherine與媽媽共同上山賞花，母女倆在頂湖的「花谷」度過一個開心的午後。（鄧博仁攝）

陽明山竹子湖繡球花盛開時節，「2022竹子湖繡球花季」20日繽紛登場！atherine與媽媽共同上山賞花，母女倆在頂湖的「花谷」度過一個開心的午後。（鄧博仁攝）

陽明山竹子湖繡球花盛開時節，「2022竹子湖繡球花季」20日繽紛登場！有對夫妻在520這天上山賞花。（鄧博仁攝）

陽明山竹子湖繡球花盛開時節，「2022竹子湖繡球花季」20日繽紛登場！有民眾在520這天上山賞花。（鄧博仁攝）

陽明山竹子湖繡球花盛開時節，「2022竹子湖繡球花季」20日繽紛登場！有民眾在520這天上山賞花。（鄧博仁攝）

陽明山竹子湖繡球花盛開時節，「2022竹子湖繡球花季」20日繽紛登場！許多民眾迫不及待趕在20日上山到竹子湖聆聽「純彩色」音樂會，長笛姐姐（左）、1千、禹樂三人共同演奏一首《病毒》，希望疫情快快退散。（鄧博仁攝）

陽明山竹子湖繡球花盛開時節，「2022竹子湖繡球花季」20日繽紛登場！許多民眾迫不及待趕在20日上山到竹子湖聆聽「純彩色」音樂會，長笛姐姐（左起）、1千、禹樂三人共同演奏一首《病毒》，希望疫情快快退散。（鄧博仁攝）

陽明山竹子湖繡球花盛開時節，「2022竹子湖繡球花季」20日繽紛登場！許多民眾迫不及待趕在20日上山到竹子湖聆聽「純彩色」音樂會，長笛姐姐Lily及鍵盤手1千及小提琴禹樂演奏多首曲子，最後還以一首《病毒》壓軸，期待疫情快快散去，也陪伴許多人共度過戀夏幸福520。

竹子湖大致可分為下湖、頂湖及東湖三大區塊，每區各具特色，下湖（海芋大道）的繡球花園有「大梯田生態休閒農園」，採階梯式方式栽種，園內繡球品種豐富，拍照有層次感，許多門中搶在520這天上山拍照打卡。曹家花田香的小屋花牆前是「必拍景點」，屋內還有手作的多款夢幻乾燥花束，這裡也能同時欣賞群山與梯田之美；花與樹園藝花密集到像叢林是最大特色，走過得撥開繡球花叢，宛如花牆般整個人會被埋進去；高家繡球花園第二園區及迎春圃花園，皆為地勢寬闊平坦的繡球花海，適合拍清新風格的照片。 民眾Catherine ，2月剛從美國回台，卻在這時候碰上台灣疫情高峰，她也不忘了在8月即將前往英國深造時，與媽媽共同上山賞花，母女倆在頂湖的「花谷」度過一個開心的午後。