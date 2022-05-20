數位當家的無國界時代，衍生出新興的風險與威脅，傳統財務報告已無法充分揭露企業營運現況，加上市場大眾對ESG的重視不斷提昇，企業永續經營時必須考慮的條件範疇更廣，為此東海大學、證券暨期貨市場發展基金會、磐石會，強強聯手打造中部產業ESG旗艦計畫。

5月20日東海大學校長張國恩與財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（以下簡稱證基會）董事長林丙輝及磐石會副會長林正雄，並在立法院副院長蔡其昌、證基會副總王甡、聚隆纖維公司董事長周文東、新大開發總裁黃坤檳、元大投信董事長劉宗聖等見證下簽署中部產業ESG旗艦計畫備忘錄。

東海大學校長張國恩表示，「大學要推動USR，最有影響力的做法，就是攜手企業一起推動CSR和ESG」。東海大學上個月與台灣永續能源研究基金會簽署「大學永續發展倡議書」後，今更落實與中華民國證券暨期貨市場發展基金會暨磐石會共同攜手，簽署三方「合作備忘錄」，為推動中部產業人才學習提升，公司營運治理耀眼成長茁壯，永續發展基業再創新價值。

證基會董事長林丙輝表示，證券與期貨市場發展基金會歷史悠久，隨組織之健全與產業發展趨勢之變化，在北部深耕多年後，希冀將過往經營績效拓展服務觸角到中部地區。磐石會副會長林正雄表示，今年新任磐石會會長鄭國烟對會務的願景是「零碳未來，共創永續」。磐石會是台灣經濟重要的企業家聯誼組織，積極對新時代、新環境與新趨勢有敏銳之嗅覺，掌握永續經營已勢在必行。

東海大學、證券與期貨市場發展基金會與磐石會，在貴賓見證下簽署三方合作備忘錄，產學合作培訓產業人才。（照片/東海大學提供)

同時也是東海校友的立法院副院長蔡其昌指出，自己從28歲以來就致力於爭取台中產業發展，讓企業投資增加就業機會，目前他是立法院聯合國SDGs策進會會長，長期推動環保與經濟的議題，今天來見證此簽約意義重要。未來期盼讓企業在台中安心增加投資，創造就業機會。而2050年台灣將達到淨零碳排，今年的重要是要積極通過氣候變遷的法令，另方面透過永續跟全球連結，再來讓永續議題主流化。

此次三方跨界強強聯手，將提供更多創新啟發與思維，翻轉變革。有東海大學推動永續發展之落實與學術研究產能，加上證基會多年專業人才培訓、公司治理評鑑等服務，再鏈結磐石會在產業界不可撼動的卓越地位與經驗，共同攜手為ESG關鍵議題與目標，使命必達。讓ESG成為企業的DNA，而專注運用永續轉型提升企業價值，亦將是未來無縫接軌國際舞台的唯一道路。