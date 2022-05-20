富邦金控（20）日舉行法說會，公布2022年第一季自結財務數字以及營運狀況。受惠台北富邦銀行、富邦銀行(香港)、富邦華一銀行以及富邦產險獲利成長，2022年第一季富邦金控稅後淨利464.77億元，每股盈餘(EPS)3.94元，稅後淨利、每股盈餘雙雙續居金控業之冠。

截至2022年3月底富邦金控總資產逾10.5兆，淨值8,619億元，分別較去年同期成長9.1％以及5.5％，普通股每股淨值為64.90元。資產報酬率(ROA)與股東權益報酬率(ROE)分別為1.78％與20.53％，維持良好水準。

富邦金控5月5日董事會通過擬配發普通股每股現金股利3.5元及股票股利0.5元，合計每股總股利配發4.0元。富邦人壽擬上繳金控155.8億元，約佔富邦人壽2021年淨利之15.2％。富邦金控並於本月9日公布4月份自結稅後淨利145.05億元，累計今年前四月稅前淨利748.46億元、稅後淨利609.82億元，每股盈餘為5.17元，續居金控業稅後淨利及每股盈餘獲利王。

富邦金控董事長蔡明興表示，當前全球總經環境受到物價上漲、供應鏈斷鏈、停滯性通膨等因素影響，同時俄烏戰爭、疫情變化也持續影響經濟成長，富邦金控及子公司仍積極維持良好的營運表現，金控第一季稅後淨利、每股盈餘皆居業界第一。

蔡明興指出，除了維持優異的營運績效，富邦金控更持續深耕永續經營，厚植企業經營根基。2021年富邦金控擘劃全新ESG四大策略：低碳、數位、激勵與影響。今年以來更進一步積極加入永續組織與倡議，重要進展包括：成為碳核算金融聯盟會員(PCAF)，承諾三年內公開揭露相關投融資組合之碳排放量；成為亞洲投資人氣候變遷聯盟(AIGCC)會員，推動產業低碳轉型；申請加入RE100，承諾2050年前100％使用再生能源。同時，子公司台北富邦銀行亦力行低碳策略，於4月與矽品精密簽訂2年期「永續指數連結貸款」，攜手企業客戶共創綠色永續績效。