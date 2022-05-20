美國國防部助理部長、國家核子安全局（National Nuclear Security Administration）局長等人承認，對美軍現有核武庫存中威力最大的B83核彈來說，合適的目標已「愈來愈有限」，民主黨國會議員們也要求將其退役，希望保留該武器的共和黨人這次恐遭遇失敗。

《國防新聞》（Defense News）19日報導，眾議院戰略武力小組委員會（House Strategic Forces Subcommittee）共和黨高階委員（ranking member，委員會中在野黨位階最高者）藍伯恩（Doug Lamborn）批評，B83並無後繼者，美軍甚至尚未針對相關計畫招標，讓他無法理解拜登政府退役B83的提案，強調該型武器對深埋地下的堅固目標「仍屬必要」。

但美國國防部負責太空政策的助理部長、核武理事會（Nuclear Weapons Council）成員普倫布（John Plumb）指出，B83其實無法有效打擊地下目標，效用已「愈來愈有限」；國家核子安全局局長赫魯比（Jill Hruby）也表示，適合B83的目標正不斷減少。

B83是美軍現有庫存中威力最大的核武，當量可達120萬噸黃色炸藥（TNT）。不過拜登政府似乎認為，具備「鑽地」設計的B61 Mod 11，或準確度大幅提升的B61 Mod 12，都能在針對堅固核子防護設施的打擊任務中，取代威力更強但準確度不足的「前輩」；且B83目前僅能由B-2戰略轟炸機運用，而該型機也預計將於2032年前退役，由下一代轟炸機B-21取代。

美國眾院軍事委員會（House Armed Services Committee）主席史密斯（Adam Smith）去年便曾努力推動退役B83，最終在參院被駁回。但《國防新聞》指出，今年參院民主黨人似乎傾向同意此提案，在野的共和黨恐遭遇失敗。