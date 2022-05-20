蔡阿嗄體驗1日胚胎師，計算自己的精蟲數並一一取名。（摘自蔡阿嗄網路影片／盧金足台中傳真）

網紅蔡阿嗄夫婦已生雙寶，為生老3做提前布局，南下至治療不孕症的台中市茂盛醫院進行凍胚，他再度驗精發現，精子活動力、結合力數值都衝破80％，要為5年前的精蟲活動力只有38％雪恥。

蔡阿嘎育有蔡桃貴、蔡波能2個兒子，在新推出的影片中宣布，「怕孩子上學後，夫妻倆會孤單無聊，也嚮往一家5口的家庭」，他和老婆決定先凍胚胎，以後工作得空時再生老3。

茂盛醫院表示，蔡阿嘎和妻子尋求以治療不孕聞名的茂盛醫院協助，由於5年前蔡阿嗄曾驗過精子狀況不佳，精子活動力只有38％，讓他怕生不出下一胎。

這次再度驗精時，看到茂盛醫院比照飯店規格般的取精室，衛浴設備、舒適沙發、網路、超大電視、助興影片等軟硬體環境，蔡阿嗄對豪華級取精室驚訝的睜大眼，但疑因太緊張只取到3.5CC的精液，他說，是因人生地不熟所致。

「你的精蟲活動力是好的」，茂盛醫院資深胚胎師陳秋萍對蔡阿嗄表示，「要再生第3胎、第4胎是沒有問題的！」 蔡阿嗄還盯著顯微鏡下自己的精蟲端詳，手握計數器狂按做計算，還幫它們取名字，難得體驗1日胚胎師的工作。

陳秋萍指出，當精蟲的頭太圓、太尖、太細長都不好，異常精蟲太多時，能成功受孕的機率會相對低。

茂盛醫院執行長李俊逸醫師表示，從檢驗數值來看，蔡阿嗄186隻精蟲中有152隻順利穿透卵子，精子結合力檢查HBA高達82％，是很不錯的成績。

讓蔡阿嗄直呼，精子活動力、精子結合力的數值不但沒有8％，反而是上衝到超過80％，得意的說「我是模範生啦！」

蔡阿嗄也提出心裡的疑問，「到底喝可樂會不會殺光精子？」對此，李俊逸說，因為可樂含有化學成份，所以應該會有間接影響到身體，但不可能是直接殺精。

李俊逸表示，精蟲在睪丸裡製造出來會存在副睪裡，喝下的可樂會流到胃裡，接觸不到精子，「要是能碰在一起，那還得了！」讓蔡嗄聽了開心的說，那每天喝上好幾瓶就不用害怕了！

希望提早部署下1胎的蔡阿嗄和二伯，請李俊逸為他們凍胚胎，茂盛醫院指出，未來10天將開始施打排卵針，走完這個周期療程，下次就能回院取卵。