索馬利蘭駐台代表處今天舉辦建國31周年國慶酒會，索馬利蘭駐台代表穆姆德（Mohamed Hagi）致詞表示，索馬利蘭身為主權國家，樂意與所有國家建立和平友好的關係；台灣是索馬利蘭的長期發展夥伴，今年具有里程碑意義的一年，我們要推動雙邊關係更進一步發展。

索馬利蘭駐台代表處於2020年9月揭牌，今年是第一次舉辦國慶酒會，會場不僅佈置索國國旗、演奏國歌，活動中也出現我國國旗與國歌。

穆姆德說，台灣長期支持並協助索馬利蘭的選舉和政府治理，擴大訊息和通訊技術的獲取，教育，採礦和能源部門的發展，並且強化衛生服務以及許多其他領域。

穆姆德強調，索馬利蘭和台灣對於經濟繁榮與自決有著共同的渴望，更重要的是，我們擁有自由、民主、法治，並且彼此尊重，我們相互支持，努力實現符合本國國情的經濟發展和社會進步。今年具有里程碑意義的一年，我們要推動雙邊關係更進一步發展。

外交部次長曾厚仁致詞表示，台灣和索馬利蘭的合作越來越堅實，只要索馬利蘭持續和理念相近國家與夥伴持續合作，索國便會越來越強大，而台灣也會竭盡所能予以協助。

曾厚仁指出，索馬利蘭經過很艱苦的努力才獲得今日的地位，因此格外珍惜其主權與民主。台索昨共享自由、正義和法治等價值，索馬利蘭是一個值得其他非洲國家效法的典範。