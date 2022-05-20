今白天南方雲系逐漸遠離，各地轉為多雲天氣，中央氣象局表示，明（21日）部份地區為多雲到陰的天氣，下周日到下周五（22日到27日）梅雨鋒面在台灣附近徘迴，東半部地區及西半部山區須留意局部較大雨勢。氣象粉專「天氣風險」指出，下周二（24日）天氣更不穩定，東半部地區須留意較大雨勢。

中央氣象局表示，明天各地雲量增多，不過降雨情況偏少，僅東半部地區有局部短暫陣雨，北部地區為多雲到陰、有零星飄雨的天氣，中南部則大多為多雲的天氣，午後各山區亦有局部短暫陣雨，但較零星。

溫度方面，明天清晨各地低溫約21至23度；白天高溫預估北部地區及宜蘭、花蓮為25、26度，中南部及台東地區為27至29度，感受上較溫暖舒適。

下周日到下周五梅雨鋒面在台灣附近徘迴，導致各地水氣偏多，天氣轉不穩定，不排除有中小尺度的對流發展，造成較強降雨，預估東半部地區及西半部山區有局部較大雨勢發生機率。

未來4天天氣變化圖。（圖／翻攝自臉書社團天氣風險 WeatherRisk）

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，下周日受華南雲系東移影響，中北部地區轉為多雲到陰、有局部陣雨的天氣；南部地區雲量增幅不大，不過大氣中的水氣增加，山區午後後熱對流的影響降雨較明顯。

下周一西南季風移入南海，帶動南方較暖濕的空氣北上，加上北方逐漸有梅雨滯留鋒建立，中北部地區維持陰有短暫雨的天氣；中南部地區受濕暖空氣影響，午後山區熱對流更加旺盛，降雨範圍可能擴大至平地。

下周二位在北方、東北方的梅雨鋒面建立起來，儘管不會直接停留在台灣上空，但將持續帶動西南季風影響台灣，天氣非常不穩定，各地出現雷陣雨機會提高，東半部地區須留意較大雨勢。