台南市新冠肺炎疫情失控，延燒到肉品市場，台南市肉品市場安南場20日傳出屠宰線20名員工確診，致屠宰人力無力因應，業者決定23日至25日休市3天全面消毒，善化場拍賣與屠宰維持正常，台南市肉品市場表示，不致影響端午節大量用肉。

台南市肉品市場分為善化場與安南場，其中安南場以屠宰豬肉拍賣為主，每天可拍賣近900頭豬，安南場的屠宰商約有100位屠宰員工，疑似群聚感染，20日傳出屠宰線20人快篩陽姓。

快篩陽姓的20人尚未到醫院作PCR，已嚴重影響屠宰線人力，台南市肉品市場與肉類工會、屠宰業者與承銷商協商後，決定安南場23日至25日休市，全面消毒，提醒豬肉中盤商不用再到市場拍賣，善化場則維持正常營運。

台南市肉品市場總經理楊清龍表示，休市期間將更落實各項清消，提供26日開市更安全環境，安南場豬肉拍賣量占全台比例不多，供給給傳統市場為主，超市仍有豬肉供應，3天休市不致影響端午節的大量用肉。