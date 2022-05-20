今520蔡英文總統就職滿6週年，晚間他在臉書表示，在民主台灣，社會有不同的看法，有政黨之間的競爭，也有疫病或災害帶來的不安，總體而言，台灣人民是善良、理性，更以團結的精神面對各種挑戰，讓國家可以關關難過，關關過。「作為國家領導人，我要深深的感謝台灣人民」。

總統強調，接下來的兩年任期，執政團隊會持續地，全方位建構更有韌性的國力。我相信，只要沉著冷靜、團結一致，無論是再艱難的挑戰，台灣一定能夠克服逆境，安然度過，自信地迎向未來。

總統說，在這兩天，她分別前往新竹、桃園的防疫前線，為參與防疫的同仁加油打氣，也要再次感謝全國所有第一線的防疫工作夥伴。

她說，去年的五月，也面臨疫情的嚴峻挑戰，感謝當時全體國人團結防疫，政府民間共同協力，我們才能挺過當時的難關。

她說，回顧過去這六年來，更共同經歷了國際政經情勢的變化、外部威脅的增加、全球疫情的流行，以及天然災害的威脅。

她說，在這些挑戰之下，持續一起努力推動了經濟結構轉型，也逐步落實能源轉型。在全球供應鏈重組的關鍵時刻，台灣人民也共同展現了強化國際經貿鏈結的決心。

她表示，台灣的經濟表現，能夠在疫情當中逆勢穩定成長，也持續強化各項社會福利及照顧，她要感謝執政團隊的所有夥伴，也要感謝堅守在每個崗位上的同仁，更要感謝全體國人，這些都是全體國人共同努力的成果。

她說，在此，她也要感謝國軍弟兄姊妹，夜以繼日保衛國家安全的同時，也投入國防改革，提升戰力，讓國家安全更鞏固。