「鄉民女神」潔哥（李秉潔）2019年和交往18年的男友「岳妹」結婚，隔年生下一女fafa，她也常在社群分享生活日常，直率個性受到網友追捧，今(20日)她曬出一張只穿小褲褲的「全裸照」，雖然只有背影，依舊讓網友暴動，她也坦言是舊照，直呼幸好當初有拍過，「人生體態的巔峰啊啊啊啊啊，現在就算了」。

潔哥這張穿著小褲褲，其他都沒穿的火辣背影照，多年前就讓她爆紅，「當初林北可是用這張照片佔領大家的版面咧」，她也坦承那時是人生體態的巔峰，「現在就算了，沒有比較沒有傷害」。

她也表示「幸好當初有拍過，現在哪拍的出來」，並透露曝光照片的原因，「520放大嘛～免得大家說我只能靠fafa，她要跟我拚還要再20年啦！」果然照片一出立刻引來網友熱議，「想當年我就是這張被圈粉」、「完了噴鼻血中」、「這張太殺啦」。

但因為潔哥升格當媽後，粉絲似乎更愛看她和女兒的互動，讓不少人都不滿，認為她應該找fafa一起再拍一張對比照，「應該要推出對照版」、「略過，給我fafa」、「我要看fafa」、「有種轉正面」。