張文綺希望自己的鹹酥雞店打出名號，成為連鎖加盟品牌。（張文綺提供）

張文綺天真傻大姊的可愛性格，很有觀眾緣。（張文綺提供）

31歲的張文綺出道以來，以天真傻大姊的性格圈粉無數。她去年砸百萬在台中籌備自己的鹹酥雞品牌「炸綺來」，今年無懼疫情升溫，6月4日即將開幕，5月3日開始試營運，生意出乎意料的好，「我們完全沒有影響，全部都做外帶，生意很好。」她以CEO的氣勢信心喊話，月營業額應該可以破百萬，期許1年內開5家分店，未來還想拓展海外市場。

張文綺今年生日前夕出自傳書《練習與自己對話：願意當個傻女孩》，書中提到小時候曾被霸凌、瞧不起的經歷。張文綺說聽媽媽敘述，她小學三年級時，有同學家長當媽媽面說「妳女兒很笨，以後沒有出入」，她聽到後很感慨：「真不知道我怎麼熬過來的，原來我有被這樣對待過，難怪有時我蠻自卑的。」她說正如書名一樣「當個傻女孩」，才有今天的成績，「因為如果凡事太計較，我早就得憂鬱症了吧。」自傲現在是全班最優秀的學生。

家人在高雄已經營一間加盟的鹹酥雞店，張文綺這次以個人品牌「炸綺來」開鹹酥雞店，直喊忙翻天，目前都還沒做外送，平均7、8秒就有一通電話打來訂餐，5個店員都不夠用，家人還得從高雄到台中幫忙，「我覺得我需要8個員工吧！才能把這個產量做出來。」至於日營業額，「現在的價錢還不確定，試營運期間還在做調整。」但信心表示1個月營收應可破百萬。

張文綺坦言人不難找，但「人才」難尋，現在首先需培訓員工，「來這邊的基本上都是我未來要籌備當老闆的，我要讓他們有目標的，不是永遠領3萬多塊。」至於開鹹酥雞店的契機，她說：「我只要PO鹹酥雞的文章，按讚率就會非常高，都是來自粉絲給我的催促，拜託我去他們的城市開店。」選在台中開店，虔誠基督徒的她表示店面、店長等後期團隊都在台中，一切都是「上帝帶領的」。

滿口生意經的張文綺正朝企業CEO邁進，希望「炸綺來」打出名號，成為連鎖加盟品牌，「沒有傳統的鹹酥雞可以做到企業體系，這部分是我要努力的。」對於演藝事業，她盼未來能辦個人演唱會或粉絲見面會；而去年以《天才衝衝衝》與徐乃麟、曾國城、徐凱希入圍金鐘益智及實境節目主持人獎，今年有信心嗎？她稱：「今年我不知道也，但我們還是有報名。」