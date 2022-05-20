北一女中熱音社將於5月28日辦第27屆最終展演「Callous」，社團成員近日寫信給前總統馬英九，盼幫忙宣傳活動倒數，馬覺得學生很有活力，也想鼓勵他們辛勤努力，就在公園錄影片宣傳「倒數第9天」，影片上傳IG後意外引爆朝聖潮。

影片中馬英九著牛仔襯衫，在鏡頭前表示，「大家好我是馬英九，5月28日北一熱音27屆最終展演Callous，在公館Pipe」，並帶手勢高喊「倒數9天」（呼應馬英九名字），還大喊「一定要來喔」，誠意滿分。

馬英九宣傳倒數影片，昨天下午起也在北區高中生間瘋傳，留言區也開啟「零零後」的對話，直言「荷爾蒙算什麼，馬英九才是王道」、「破2000讚也太扯，英九」、「馬哥不愧為流量密碼第一人」、「我現在只想知道你們花了多少錢」。

也有網友留言開玩笑表示，「你們解決了多少保鑣」、「馬英九是北一校友嗎？」「我看了什麼」，並稱「這是我看過最猛的倒數」、「老實說蠻可愛的」、「北一確實牛B」、「看完這篇倒數好想去喔」、「他發音好標準」，各種歪樓留言交疊。

但也有網友「得寸進尺」，留言表示「可以敲碗蔡想想了嗎？」、「串模倒數時，為什麼沒找柯林頓」、「下一個禮拜該不會是拜登吧」、「倒數4天讓我們邀請王世堅幫忙倒數（諧音4）」、「下一個找普丁可以嗎？」也有網友點名要「學姊」。

此外也有網友留言表示「吉他社請得到蔡英文嗎？」，有網友更Tag其他學校表示「@中山女高找蔡英文」、「為什麼附中沒有？」嗆聲，也有網友留言「高雄不可以輸，你們知道該邀誰」。