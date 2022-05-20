大陸界面新聞20日報導，近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見》（《意見》），提出到2025年，以縣城為重要載體的城鎮化建設要取得重要進展、縣城缺失弱項需進一步補齊補強等。勾勒出中國城鎮化建設的新圖景，有分析認為，中國縣城將迎來發展的「第二春」。

值得注意的是，《意見》首次提出了「人口流失縣城」的概念，並要求引導人口流失縣城轉型發展。與此同時，不少縣城引進高端人才的消息不時見諸媒體，引發熱議。

界面新聞報導，「過去10年中，中國大部分的縣城都處於人口緩慢流失的狀態。」首都經貿大學經濟與公共管理學院教授吳康對此有長期觀察，他向根據大陸第七次人口普查的數據，在已公布資料的2700餘個縣區中，2010年至2020年間，人口出現流失的縣區大概有1480個，其中，有近1200個為縣和縣級市。

「人口流失縣」如何突圍？吳康認為，「在未來的城鎮化發展中，需要重視以縣城為主體的部分，尤其是發揮縣城在就近城鎮化過程中吸納人口的潛力。」

從城市群、都市圈回望縣城

「從上世紀開始，中國的縣城就是作為連接城鄉之間的一級橋梁存在的。」吳康介紹，在80年代，中國的城鄉二元結構差異明顯，為了逐漸縮減城鄉之間的發展差距，提出了以行政區中的「縣」為主體的區域經濟單元——縣域經濟。而縣城往往是縣域經濟中的增長極。

目前，中國大部分的縣城的人口規模都在20-50萬，人口達到50萬中等城市規模的縣城則主要分布在長三角、珠三角。「整體上，大部分的縣城發展並不如人意，人口收縮、活力不足的縣城並不少見。」吳康說。

2006年，「十一五」規畫提出「把城市群作為推進城鎮化的主體形態」，將大都市和小城鎮統籌起來；「十三五」規畫進一步明確，重點發展包括京津冀、長三角、珠三角、成渝在內的19個城市群。

「過去的快速城鎮化，我們國家的人口主要是向城市群、都市圈，特大、超大、省會級以上的城市，以及東南沿海的城市集中。」吳康介紹，於是，近年來縣城收縮、人口流失問題逐漸顯現，「因此，在城市群和都市圈建設已經初見成效的時候，我們也要重視縣城在城鎮化中承上啟下的發展（作用）。」

吳康介紹，從表面上看，人口流失最直接的解決方式就是留住人、引進人才。臨近畢業季，大陸各地發布了2022年的事業編崗位的擬錄取名單。一些不算發達的縣城引入大量名校碩士、博士的現象引發了社會討論。

廣東省和平縣事業單位2022年擬引進82人，兩周之後收到了800多份報名表，其中，碩士及以上學歷700多名，大多來自國內外的著名大學，因「報名人數大大超過預期」，和平縣還推遲了電話面試時間；江蘇省濱海縣2022年擬錄取的170多名大學畢業生，既有來自廈門大學、武漢大學、香港中文大學等國內大學的，也有畢業於英國謝菲爾德大學、伯明罕大學等海外知名大學的。