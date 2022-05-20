曾言不涉足科技股的股神巴菲特（Warren Buffett），自2016年以來首度買進蘋果（Apple）股票，且一路增持成第三大股東。但隨著蘋果股價近期一路下挫，今年迄今已大跌約20%，也讓不久前才抄底的巴菲特，獲利回吐約340億美元（折合新台幣約1兆）。

巴菲特5月初接受專訪時透露，今年第一季他趁蘋果下跌之際，抄底價值6億美元的股票，截至3月31日持股市值約1591億美元，是波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）持股權重最高的個股。

巴隆周刊報導，波克夏海瑟威截至3月底持有約9.11億股蘋果股票，以當天收盤價來計算，持股市值為1591億美元，假設持股股數不變，5月19日蘋果股價跌至每股137.35美元，波克夏海瑟威持股市值縮水至1251億美元，回吐約340億美元的獲利。

但由於巴菲特從2016年起，就開始分批買進蘋果，今年第一季更是趁下跌再搶進逢低抄底，因此平均成本較低，約落在每股34美元，帳面的投資獲利仍有900億美元以上。