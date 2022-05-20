富邦金控(2881)今舉辦線上法說會，公佈今年第1季自結財務數字以及營運狀況，受惠各子公司獲利成長，富邦金Q1稅後淨利達464.77億元，每股盈餘(EPS)3.94元，稅後淨利、每股盈餘雙雙續居金控業之冠。

近來防疫保單爭議，富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦大股東北市府所提，已承保的契約就是保險成立，客戶保險權益就該維護，富邦金與北市府立場一致，強調雙方沒有不同調。

統計截至2022年3月底，富邦金控總資產逾10.5兆，淨值8619億元，分別較去年同期成長9.1％以及5.5％，普通股每股淨值為64.9元；資產報酬率(ROA)與股東權益報酬率(ROE)分別為1.78％與20.53％，維持良好水準。

富邦金控5月5日董事會通過擬配發普通股每股現金股利3.5元及股票股利0.5元，合計每股總股利配發4.0元；富邦人壽擬上繳金控155.8億元，約佔富邦人壽2021年淨利之15.2％。

針對近日有立委提及富邦中國投資情形，富邦金控澄清，富邦金控持有哈爾濱銀行之股權投資部位僅約78億元，其指稱「投資哈爾濱銀行被中國接管，就有700億資金在中國卡關」並非事實；此外，台北富邦銀行第1季在中國大陸投資、授信及資金拆存占淨值比51.69％，與同業平均相當。

富邦金控近日公布4月份自結稅後淨利145.05億元，累計今年前4月稅前淨利748.46億元、稅後淨利609.82億元，每股盈餘為5.17元，續居金控業稅後淨利及每股盈餘獲利王。