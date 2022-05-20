中國首都經貿大學經濟與公共管理學院教授吳康認為，縣城在轉型發展中，充分認識到中國人口發展的大勢是很重要的。一方面，人口增速正持續下降；另一方面，人口流動遷徙進入「城-城流動」提升的階段，城市群、都市圈及省會以上大城市，成為人口的主要集聚地，相當一部分小城市都將迎來人口慢增長、微增長甚至逆增長的階段。

但他強調，「人才當然對縣城的發展是非常重要的，但人口收縮的縣城也應該客觀冷靜，避免盲目擴張。」

界面新聞報導，幾年後，人才引進政策擴及縣城。2021年，江蘇濱海縣推出了「黃海明珠人才」濱海計畫，《關於實施「黃海明珠人才」濱海計畫的若干政策》顯示，財政補貼是濱海計畫中最重要的內容，最高可為創業類人才項目提供最高1億元（人民幣，下同）的綜合資助；對大學畢業生則可提供最多5年內、最高每月5000元的生活補貼。此外，還將為人才租房、購房、配偶就業、子女上學等配套服務。

江蘇遂昌縣發布的《2022年遂昌縣面向世界一流大學引進優秀畢業生公告》顯示，符合首次新引進到遂昌工作的大學畢業生、碩士研究生，可享受45萬元政策獎勵，博士研究生可享受75萬元政策獎勵。

大陸中部縣城也不甘落後。《安徽省肥東縣面向部分大學引進人才公告》顯示，引進人員均納入財政全額供給，享受本縣教育系統同職位人員的工資、福利待遇等，引進人員可享受一次性安家費，發放標準為大學學歷3萬元，碩士研究生以上學歷5萬元。

鄧智團分析，名校畢業生紮堆進入縣城，一方面是受疫情影響，今年畢業生就業形勢嚴峻，大的城市職位有限，勢必會自上而下，向二三線城市及小縣城流動；另一方面，城市發展和經濟形式轉變的影響，也不可忽視。

2021年，《十四五規畫》提出：中國發展環境面臨深刻複雜變化，已轉向高品質發展階段。

「所有大城市、小城市都意識到了，大規模勞動轉移的現象已經結束了，人口的流動已經發生了結構性的變化，就是從低素質勞動力向高端勞動力轉變。」 鄧智團說：「首先，中國的經濟發展方式已經從高速度向高品質轉變了，相應地，各地也要去調整自己發展方式；其次，在以人為核心的新型城鎮化戰略架構下，城市越來越重視高端企業、高端人才在城市發展中的推動作用；第三，中國的人口結構也在發生變化，在從以前的數量型人口紅利向品質型人才紅利轉變。」

鄧智團認為，縣城在吸引人才上適當加大財政投入是必要的，「花錢能招到人，這是直接的收益。另外，它也可以起到一些示範效應，能吸引年輕人、媒體的關注，重新認識、評估這些城市，說不定就給城市帶來了新的發展機遇。」

「但是，把人才吸引來只是第一步，留得住人才是關鍵。」鄧智團說。