2017年中共十九大報告指出，人才是實現民族振興、贏得國際競爭主動的戰略資源，強調實施人才強國戰略。上海社會科學院城市與人口發展研究所研究員鄧智團說：「政策是需要傳導的，像水波一樣一層一層往外擴。」與大城市相比，小城市在傳統產業的支撐能力、人居環境品質、公共服務供給能力等方面存在明顯的不足，吳康把它們稱為「小城市病」。

界面新聞報導，首都經貿大學經濟與公共管理學院教授吳康說：「要留住人，就要解決『小城市病』。」「城市公共服務的配套、基礎教育、生活的便利程度、人才的發展空間和上升通道，這些都是關鍵。」

吳康表示，今年被熱議的幾個人才引進縣城，大部分還是位於長三角、珠三角地區，「這些縣城還是具有區位優勢、有發展潛力的。」

以濱海縣為例，該縣屬於江蘇省鹽城市，濱海縣地處於鹽城北部，在江蘇是屬於發展相對落後的縣城。但吳康說明，濱海地處長三角，相比中西部一些縣城，它本身的城市基礎較好；而相比起長三角其他發展快速的大城市，它在房價等方面又比較友好，所以整體上有發展的潛力，吸引人才的計畫能達到不錯的預期效果。

但是，中國國土廣大，區域差異較大，「濱海計畫」政策並不一定適用於其他縣城。「縣城發展的核心是產業，而中國以縣城為代表的中小城鎮多為『高碳型』傳統業態」，因此，吳康建議：「統籌本地帶動就業量較大的產業，並積極承接外部轉移產業，可能是一個更為現實的選擇。」

吳康提到，山東曹縣是近幾年縣域產業發展得較有特色的典型。曹縣位於山東省西南角，其所屬地級市菏澤，在2010年以前，人均GDP一直屬於山東省的倒數。隨著「漢服熱」等潮流的興起，曹縣迅速占領漢服生產市場，成為大陸最大的漢服生產基地。2020年，阿里研究院發布的《淘寶村百強縣名單》中，曹縣位居第二，僅次於浙江義烏。

「它就是在互聯網環境裡看到了商機，然後通過一些政策引導，順應互聯網電商的潮流，成功地實現了縣域經濟的崛起。」吳康說，在中國人口增長逐漸達到峰值的大背景下，縣城人口的流失可能會成為一個常態，因此，縣城需要依據地域特點，通過挖掘優勢的資源和業態，延伸和創新新業態和新產業鏈，培育具有特色優勢、產業活力和競爭力的接替產業等方式，來破解在城鎮化發展中的難題。