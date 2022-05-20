控官僚害命！楊志良按鈴申告蔡英文、蘇貞昌、陳時中 怒轟「下三濫」：全世界沒有一個領袖敢說超前部署

前衛生署長楊志良等人今（20日）在律師陪同下，到台北地檢署告發蔡英文總統、行政院長蘇貞昌及衛福部長陳時中，因防疫失職致人民傷亡，涉犯殺人罪及廢馳職務成災、貪汙罪。對此，民進黨立委林俊憲今（20日）反酸，照這種邏輯，楊志良任內因流行病過世的人有多少？要不要「自首」？「純粹在浪費司法資源罷了！」

林俊憲稍早在臉書寫下，楊志良今天跟著一群人浩浩蕩蕩的前往北檢，指控蔡總統、蘇院長和陳時中部長「殺人罪」，不是法律專家也想得到最後8成是不起訴處分，但有告發就必須受理，純粹在浪費司法資源罷了。

依據今天最新的民調指出，全國有63.9％的民眾支持逐步走向共存，僅有11.5％支持中國式的動態清零，這個數字表明國人很清楚共存已是趨勢，而Omicron已是最好的機會，避開早期高致死率病毒株流行，這是台灣堅守兩年才換來的。

林俊憲說，當然在逐步共存的過程中，一定會有不幸過世的案例，但藉此操作政治攻擊，只能說一點良心都沒有。再看一組數字，病毒爆發前台灣因流感過世的每年就有約4500人，這難道又是誰「殺人」了嗎？那麼楊志良衛生署長任內因流行病過世的人，是不是也該算你殺的？

林俊憲強調，以台灣目前的死亡率來看，已經是世界最低之一，甚至還要低於疫情前的許多流行疾病。枉費楊志良還當過衛生署長、學的是公衛專業，拿必然會出現的不幸案例煽動對立，要告發「殺人罪」，不如自己先去「自首」看看成不成立再來吧。