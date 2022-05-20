據大陸國家統計局發布數據顯示，中國大陸人口自然增長率由1963年最高33.5‰降至2021年最低的0.34‰。而新冠疫情第2年，即2021年，中國大陸人口自然增長率亦創下自1964年以來最大同比降幅。

《界面新聞》引述大陸國家統計局最新發布數據稱，2014年大陸人口出生率在上漲至13.83‰後開始持續下降，到2021年人口出生率降至7.52‰，累計降了6.31個千分點。與此同時，1977年至今，大陸人口死亡率持續維持在7.2‰以下水平。

中國大陸人口增長率持續下滑，2021年更創下57年來最大同比降幅，約有4成省份出現人口負成長。（圖／界面新聞）

由於出生率持續下滑，人口自然增長率亦同步下降，大陸國家統計局指出，1963年至今，中國大陸人口自然增長率由最高33.5‰降至0.34‰，累計下降33.16個千分點。其中，新冠疫情持續第2年的2021年，大陸人口自然增長率創下自1964年以來最大同比降幅。

報導說，據估算，人口自然增長率下降較明顯的時間段主要有3段：1963年-1976年，1987年-2015年以及2016年至今。其中降幅度最大的是1963-1976年，其次是1987年-2015年。自2016至2021年的5年內，人口自然增長率由6.53‰降至0.34‰，累計下降達6.19個千分點。

至於新冠疫情對大陸人口自然增長率影響有多大？據《界面新聞》測算，疫情前的2017年、2018年、2019年，大陸人口自然增長率就已連續3年同比下降，降幅在14.55%、32.26%和12.17%。

而從人口自然增長率具有直接影響的「死亡率」數據來看，從大陸國家衛健委《傳染病死亡統計表》發現，新冠疫情的死亡率遠低於其他法定傳染病。2020年新冠肺炎死亡率為10萬分之0.3301；1年後的2021年，新冠肺炎死亡率再降至10萬分之0.0001，亦即10億人裡有1人死亡。在已公布的甲乙類傳染病中，新冠肺炎與與炭疽、百日咳等4類傳染病並列倒數第一。

因此，報導指出，人口增長率大幅下跌主要問題還是在出生人口上。目前大陸已有多省人口絕對數出現負成長，數據已公佈的27個省份中，有11省份人口呈現負增長，占到約4成。人口減少的省份以東北地區最嚴重，其次是重慶與內蒙。而人口增長的省份增量也很低，只比人口負成長省份多出5個千分點。