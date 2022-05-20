裝瘋賣傻典型例子？1名網友日前騎重機停在路邊停車格，重機卻遭人開車猛撞，當場撞倒、車牌折壞，而肇事車主在處理時不斷與妻子說笑，還罵該網友「為什麼要這樣停」、「為何不立中柱」，讓網友氣炸認為重機停汽車格已是常識，「等看到維修費應該會笑到哭出來」。

該名網友在臉書「爆料公社」發文表示，他的哥哥日前騎友人的Kawasaki 「Ninja 650」重機停在路邊停在停車格中，卻遭到1名男子駕車衝撞，重機當場倒在路邊、車牌都歪了，但警方事後到場，肇事的男子竟全程與老婆有說有笑，讓原PO與哥哥相當傻眼。

網友騎重機停在停車格，卻遭人開車猛撞，機車當場撞倒、車牌折壞，而肇事車主還罵該網友「為什麼要這樣停」、「為何不立中柱」。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友說肇事男子雖願意賠償，稱要找認識的車廠維修，一下又改口不找了，之後更質疑原PO哥哥「為什麼要這樣停」，雙方一度氣氛很僵，原PO說該名男子在現場不斷鬼打牆罵為何不立中柱、為何不停橫的，讓原PO最後怒罵「大哥，我們停在停車格裡非常端正！你撞到就該負責，不要屁話那麼多」。

目前雙方已走調解程序；其他網友紛紛留言「都多久了，還有那麼多人不知道黃紅牌重機是比照汽車停車方式」、「我以為重機停汽車格是常識，原來還有原始人」，也有人說「到時看到修理費，應該就笑不出來了」、「等看到維修費應該會笑到哭出來」。