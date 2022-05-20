在烏克蘭東南部港市馬立波死守亞速鋼鐵廠（Azovstal）的亞速軍團（Azov Regiment）指揮官普洛柯潘柯今天說，基輔已下令鋼鐵廠中剩餘烏克蘭軍隊停止戰鬥。

普洛柯潘柯（Denis Prokopenko）在通訊軟體Telegram的一段影音中說：「上級軍事指揮部已經下令，挽救我們守軍士兵的性命，停止保衛馬立波（Mariupol）。」

他又說，一項「進行中程序」正將陣亡戰士從工廠移走。

這些死守在亞速鋼鐵廠數週的士兵，已經成為烏克蘭頑強抵抗俄羅斯入侵的象徵。

莫斯科方面表示，自16日以來，被圍困在亞速鋼鐵廠的1908名烏克蘭士兵已投降。

普洛柯潘柯說，目前當務之急是從鋼鐵廠移走陣亡者。

他說：「我如今希望，家屬和所有烏克蘭人很快就能光榮地埋葬他們的戰士。」

烏克蘭希望以俄羅斯俘虜，交換現在掌握在莫斯科手中的亞速鋼鐵廠士兵。