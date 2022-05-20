香港從以前到現在有許多女藝人幾乎是選美出身，趙雅芝、鍾楚紅、袁詠儀、蔡少芬、李嘉欣、邱淑貞等等多到數不清，但有一名女星不僅打敗張曼玉奪下冠軍，星途卻不如其他人順遂，她就是「被遺忘的港姐」楊雪儀；楊雪儀在1983年獲得港姐冠軍頭銜後，馬上有許多工作邀約，但在1986年和周潤發、林青霞拍電影《夢中人》，演出一場床戲卻害她被罵到息影，淡出演藝圈。

在1983年香港小姐選美競選中，張曼玉一直是奪冠熱門人選，但最後公布名次時，冠軍由氣質出眾的楊雪儀奪下，張曼玉拿到亞軍兼最上鏡小姐，季軍則是李月芙；在選美結束後，楊雪儀和張曼玉都有不少戲劇演出機會，但楊雪儀卻被不少人批評是「80年代最醜港姐」。

楊雪儀1986年和周潤發、林青霞拍電影《夢中人》中，演出一場床戲卻害她被罵到息影，淡出演藝圈。(圖/ 摘自微博)

楊雪儀爆冷奪冠後，本以為可以一圓演員夢想，但無線電視台卻安排到節目當主持，讓她待了一年就決定離開；楊雪儀隨後和電影公司簽約，開始參與不少戲劇演出，直到1986年和周潤發、林青霞合作電影《夢中人》，徹底改變她的命運。

在電影《夢中人》裡楊雪儀飾演女二「華麗」，該片上映後票房和好評不斷，還獲得西班牙影展最佳影片獎，楊雪儀還藉此榮獲香港電影金像獎最佳女配角提名；種種跡象原本都是對演員的一種肯定，但楊雪儀在戲中大尺度全裸和男主角周潤發有床戲，激情畫面遭不少人懷疑，她為了爆紅「不擇手段」。

而楊雪儀氣質出眾的特色，在《夢中人》之後形象大變，不管過多久都還是有人把她當作茶餘飯後的話題，經不起輿論下，楊雪儀選擇息影淡出演藝圈；據悉，在1990年她再度復出，但沒有太多收穫，到了2006年後就退居幕後製作，2007年還有在吳宇森執導的電影《赤壁》擔任策劃，後來已告別演藝圈回歸普通人生活。