進入2022年後美股開始走疲，昔日帶領大盤上攻的科技巨頭，成為標普500指數慘遭熊吻的元凶。開年迄今，標指約一半跌幅是由蘋果、微軟、亞馬遜和谷歌母公司Alphabet等8家科技大廠促成。

根據標普道瓊指數公司（S＆P Dow Jones Indices）數據，截至18日止，蘋果、微軟、亞馬遜、特斯拉、Alphabet、Meta（原臉書）、輝達與網飛等8檔股票，占標指開年來跌幅的46％。

蘋果、微軟、亞馬遜、特斯拉、Alphabet與Meta等6家巨擘，占標指權重達25％，由於標指按市值加權，意味著高市值的成分股除了能領漲，也能領跌。

2022年迄今標指重挫18.2％，就算計入股息，跌幅也深達17.7％。昔日的市場寵兒跌得更兇，網飛崩跌70％，Meta與輝達分別重挫43％和42％，前述其餘5家科技巨頭衰幅介於23％至36％之間。

Easterly Investment Partners投資組合經理人威克蘭（Anne Wickland）指出，科技巨擘股價下挫侵蝕標指的報酬。若是標指各成分股的權重相當，2022年來的跌幅僅13％。

標指在2019年至2021年間狂飆90％，蘋果、微軟和Alphabet堪稱是這3年標指大漲的最大推手。舉例來說，蘋果2020年股價飆漲81％，微軟躥升41％。

部分市場策略師表示，大型科技股領漲的時代可能已經結束。投資人在股市拋售潮期間更青睞估值較低的股票。2022年來羅素1000價值股指數下跌10％，同期羅素1000成長股指數挫低27％。

2022年能源和製藥類股支撐標指，包括艾克森美孚（Exxon Mobil）、雪佛龍（Chevron）、康菲石油（ConocoPhillips）與默沙東 (MSD)。拜油價上漲所賜，2022年來能源類股大漲逾40％。