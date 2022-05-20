近期美股恐慌指數(VIX)一舉升高到近35的水位。投信法人表示，根據歷史統計，若在VIX指數突破33.5時進場投資，未來一年美股S&P 500指數平均報酬率超過25％，顯示在市場大幅拉回之下，股債市中長線的布局時點已然浮現。

施羅德投信環球收益成長產品經理蔡宛庭分析，股債中長線買點通常於恐慌性大跌後浮現。目前觀察到，十年期美債利率已突破3％關卡，為3年多來首見，而在市場大幅拉回之下，股債市很可能都已經出現具反彈利基的價值面優勢，提供投資人布局中長線的買進機會。

針對投資組合，施羅德多元資產團隊建議，對於股票保持謹慎立場，降低整體股票比重，在細部配置上，除同時降低成熟與新興股市之外，亦機動尋找能受益於通膨大環境的標的，如原物料類股、高股息股等，以期在波動市場中找出有機會優於大盤的投資機會。

對於債券，面對聯準會趨緊的緊縮立場，維持較短存續期間，透過短天期美國國庫券的布局，降低利率敏感度，作為下檔保護。不過隨殖利率快速上揚，債券的投資價值亦漸次浮現，已開始採取緩步增持之投資策略。