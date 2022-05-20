美國奧克拉荷馬州議會19日以73票同意、16票反對，通過全美最嚴苛墮胎法案。除了為挽救孕婦性命、涉及已向執法部門報案的強姦或亂倫所造成的懷孕，在卵子受精一刻開始，即使胚胎尚未在子宮著床，一律禁止墮胎。

此案由奧克拉荷馬州共和黨籍議員斯蒂爾曼（Wendi Stearman）提出，成為2022年迄今送交共和黨籍州長史提特（Kevin Stitt）簽署的第3項墮胎禁令，前一項是本月3日才被史提特簽署入法的「奧克拉荷馬心跳法案」（Oklahoma Heartbeat Act），該案禁止懷孕6周以上墮胎，不包括性侵或亂倫案件；還有一項把墮胎定為重罪，違者最高判監10年，將於夏季生效。目前尚不清楚這些法令的相互作用或牴觸。

美聯社報導，奧克拉荷馬州原有4間醫療機構提供墮胎服務，在「奧克拉荷馬心跳法案」生效後僅剩2間；待最新一案也被簽署入法後，這2間將不會再提供墮胎手術，因為一旦相關規定執行後，任何人都可以控告在州內提供墮胎服務的醫師或機構。

對此，美國副總統賀錦麗在推特上批評，這是「極端立法者對女性一連串攻擊的最新案例」。白宮新聞秘書尚皮耶也譴責，那些致力「讓美國再次偉大」（MAGA）的官員，從生育自主權開始，逐步剝奪美國人民的基本權利，包括婚姻平等權，都將處於危險之中。