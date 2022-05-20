腳邊海沙下突有詭異生物竄動 他手指挖開揭真相網全傻了

這海邊「小生物」令人憤怒！1名網友日前在海邊走路，赫然發現腳邊的砂石底下疑似有生物在動，他好奇用手指挖開後，真的發現有「圓形物」在抖動，再往下挖後真相曝光，因為該「小動物」突然竄出，竟是該網友的腳，其他網友笑說「我人生最浪費的14秒」、「我還很認真的看，有沒有被打過」。

該網友在臉書「爆廢公社二館」發表1段影片，影片中1名男子在海邊的沙灘走路時，發現腳踩的砂石有動靜，仔細一看發現砂石表面會輕微的上下浮動，疑似是某種生物，男子於是好奇用手指將表面的砂石挖掉，果然發現某「圓形物體」在動，於是他越挖越深，真相總算公開。

網友在海邊走路發現腳邊的砂石下疑有生物，好奇用手指挖開後，發現有「圓形物」在抖動，在往下挖後真相曝光，該「小動物」竟是該網友的腳。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

原來當男子越挖越深後，砂石底下的「生物」就突然竄出，竟是該男子的腳，男子事後將影片分享在臉書社團，笑說「好酷的小動物喔」；其他網友紛紛留言「害我很認真的點進去看」、「我很認真看完耶」、「怕牠跑掉…應該用叉子先給他下去」、「太X北了，笑到流眼淚」、「我人生最浪費的14秒就是這次了」。

也有網友留言「我還想說你好勇敢，不怕被咬」、「祝你被螃蟹夾蛋皮」、「哈哈哈我以為只有我會做這種事」、「你有沒有被打過」、「我到底看了什麼」、「這個手有練過喔，這麼會挖」。