富邦悍將本周客場之旅來到桃園，20日與樂天桃猿3連戰首戰，雖然首局就挨朱育賢滿貫炮陷入落後，但富邦展現韌性，2局靠著葉竹軒在滿壘時安打開啟攻勢，老將王勝偉單場3安、4打點，另還有2盜壘，終場以9比6後來居上勝出，拿下本季第6勝且避免陷入連敗。

富邦范米特首局控球就出現狀況，保送、安打、保送形成無人出局滿壘局面，第4棒朱育賢敲出生涯第7支滿貫炮，一口氣幫助桃猿取得4比0領先。

不過富邦在2局上立刻有所回應，范國宸安打、蔣智賢保送，張進德再敲出形成無人出局滿壘的局面。輪到第7棒的陳真，他遭到桃猿先發投手王溢正三振，也讓富邦滿壘連續16打席、14打數無安打，但下一棒的葉竹軒敲出右外野安打，也中斷富邦滿壘無安打的窘境，接下來王勝偉再敲出左外野二壘安打再下2分，莊韋恩高飛犧牲打追平。

2局下桃猿又攻下1分，再把領先要回，3局上富邦靠著3支安打、1保送及高飛犧牲打攻下3分再度逆轉，5局再添2分保險分，9局下終結者曾峻岳成功「關門」，避免陷入連敗，也中止對戰桃猿4連敗。

范米特主投5局用101球，被敲9支安打包含1發全壘打，投出6次三振、3保送，失掉6分皆為責失，拿下本季第2勝，2勝都是從桃猿手中拿下。接替上場歐書誠、李建勳、曾峻岳都力保不失。桃猿先發投手王溢正僅投2.1局被敲6安，失掉7分皆為責失，吞下本季首敗（另有2勝）。